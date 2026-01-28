新潟市の男性が殺害され聖籠町の空き家に遺体が遺棄されていた事件の裁判員裁判で、殺人など4つの罪に問われている男に新潟地裁は懲役20年の判決を言い渡しました。



殺人・死体遺棄などの罪で起訴されているのは、住居不定無職の小山大輔被告(34)です。判決によりますと、小山被告は2024年10月 新潟市に住む男性の首をロープで絞めて殺害し、聖籠町の空き家の敷地に遺体を遺棄した罪などに問われています。



裁判の争点は『被告の量刑』で、検察側は犯行容態が悪質などとして懲役23年を求刑していました。



28日の判決公判で、新潟地裁の小林謙介裁判長は「強固な殺意に基づく悪質な犯行」と指摘。「同種事案の量刑傾向のなかでは、重い部類に属するべきである」などとして、小山被告に懲役20年の判決を言い渡しました。



弁護側は、控訴について「本人と相談して決める」としています。