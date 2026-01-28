弁護士になりすまし高齢男性から現金100万円詐取か　特殊詐欺の受け子役とみられる16歳少年を逮捕　奈良県警　“不倫相手の女性を妊娠させたので、示談金として…”と別の人物が事前に電話

特殊詐欺の「受け子」役として弁護士になりすまし、８０代の男性から現金１００万円をだまし取ったとして、住居不定・無職の１６歳の少年が再逮捕されました。



奈良県警が１月２８日、詐欺容疑で再逮捕したのは、住居不定・無職の１６歳の少年です。



少年は、去年１２月１７日に奈良市内の路上で、市内在住の男性（８５）から現金１００万円をだまし取った疑いが持たれています。



少年とは別の人物が、事前に被害男性に対し、息子になりすまして“不倫相手の女性を妊娠させたので、示談金として現金１００万円を弁護士に渡してほしい”と電話。少年は事件当日、弁護士を装って現金１００万を受け取ったとみられています。





詐欺だと気づいた被害男性が県警に相談し、“さらにお金を要求されている”と申告。翌１８日に、少年が受け取りに来るのを警察が待ち伏せし、詐欺未遂容疑で現行犯逮捕していました。この少年は大阪府警も、別の詐欺事件で逮捕しています。取り調べに対し少年は、「弁護士を名乗って、おじいちゃんからお金を受け取ったことに間違いありません」と述べ、容疑を認めているということです。県警は、さらに余罪がある可能性もあるとみて捜査しています。