この記事をまとめると ■ラッピングされたBMW M初の本格フル電動モデルの姿が公開された ■4基モーターの4WDとなるがBMW M専用制御ソフトでFRフィールの再現もできるという ■2027年に登場予定のフル電動の次世代Mの登場が待ち遠しい

電動になってもBMW Mは「M」

BMW Mが、いよいよEVの世界に本格参入する。フルラッピングされた、2027年以降に登場予定のフル電動BMW Mモデルの画像を公開したのだ。BMW Mはこれまで、高回転エンジンや爆発的な加速がその象徴だったが、次世代Mでは、その中核をモーターとバッテリーが担うことになる。

次世代Mの最大の特徴は、新世代アーキテクチャ「ノイエ・クラッセ」をベースとしたBMW M eDriveだ。前後アクスルに2基ずつ、合計4基のモーターを搭載し、各輪を独立して駆動させる。これは単なる4WDではなく、路面状況やドライバー操作に応じて、ミリ秒単位でトルクを制御する究極の電動AWDとなっている。

この制御を司るのが、BMW M専用制御ソフト「Heart of Joy」。BMW M Dynamic Performance Controlと組み合わせることで、トラクション、加速、回頭性、安定性をこれまでにないレベルでバランスさせる。これは、必要とあらばフロントアクスルを完全に切り離し、BMW M伝統のFRフィールを再現することも可能だという。まだ試乗したわけではないから、その乗り味はもちろん不明ながらも、Mがつまらないモデルをリリースするとは考えにくいだけに、大いに期待が膨らむ。

バッテリーにも妥協はない。100kWh超の大容量高電圧バッテリーは、サーキット走行にも耐えるピーク出力と日常使いでの実用性を両立。「Design to Power」という思想のもと、冷却性能や制御系を徹底的に最適化し、800Vシステムによる高い充電性能も確保している。

さらに、バッテリーケース自体が車体構造の一部となることで、ボディ剛性を高め、走りの質の向上にも貢献する。

さらに注目すべきは、軽量化への新しいアプローチだ。次世代Mでは、自然由来の繊維素材を車両に初めて採用する。カーボンファイバーに近い強度をもちながら、製造時のCO2排出量を約40％削減できるというこの素材は、サステナビリティとパフォーマンスを両立させる象徴的な存在といえる。

さらに、ノイエ・クラッセ世代では4つの高性能コンピュータ、通称「スーパーブレイン」を採用。走行制御、ADAS、インフォテインメント、快適装備までを統合制御することで、レスポンス向上とOTAによる進化を可能にしている。「買った瞬間が完成形」ではなく、「乗り続けるほど進化するM」という思想は、EV時代ならではの価値となることは間違いない。

こうして見ていくと、BMW Mの電動化は決して妥協による産物ではないことがわかってくる。むしろ、エンジンという制約から解放されたことで、Mらしさをより純度の高い形で追求していることが感じられる。

電動化は「M」のひとつの区切りではあるが、それは決して終わりではなく、新たな始まりでもある。BMW Mは、それを次世代のMであるフル電動モデルで証明してくれるはずだ。そのパフォーマンスを目にすることができる日が来るのが待ち遠しい。