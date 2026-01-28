マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活 資産20億円の夫…ベッドには札束の山
ABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』#4が27日午後11時より放送され、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着。元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が現地を訪れ、その実態をレポートした。
【映像】衝撃…ベッドに積み上げられた札束の山
“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークの2人とお笑いコンビ・さらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
今回、渚は近年経済発展エリアとして注目を集めるマレーシア・ジョホールバルで“一夫多妻生活”を送る日本人男性、たかさん（37歳）の豪邸を訪問。第1夫人・えりさん（39歳）、第2夫人・あやさん（43歳）、4人の子どもたちと家賃40万円の豪邸で暮らす“一夫多妻生活”の実態に迫った。
2025年8月に長年の夢だった海外移住を実現させたたかさんは、移住を機に2人の妻、子どもたちと共同生活をスタート。現在暮らす3階建ての豪邸には夫人それぞれの寝室があり、夫人は1日おきに順番でたかさんと一緒に寝ていると言う。
投資家として活動するたかさんは、「2000万円ぐらい溶かしたことがある」と語りつつ、現在の資産は「20億円」と明かす。そんなたかさん個人の寝室には、ベッドの上に驚くべき額の現金が積み上げられている光景が待ち受けていた。あまりに生々しい光景に、渚は「え！？本物！？」「子どもが見ていいやつかな」と動揺。現金を置いている理由について、たかさんは「モチベーションを上げるため」「トレードは孤独なので」と、驚愕のモチベーション維持法を明かした。
