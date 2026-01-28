ゆりやんレトリィバァ監督、極寒の歌舞伎町で約20分の街頭演説 一人しゃべりにキャストからもヤジ「いつまでしゃべってんだ！」
ゆりやんレトリィバァが28日、初監督を務めた映画『禍禍女（まがまがおんな）』（2月6日公開）の「公開直前！大演説会 in 新宿・歌舞伎町」イベントに登場した。新宿歌舞伎町のシネシティ広場・KABUKICHO TOWER STAGEで行われた今回のイベントでは、ゆりやん監督が本作に懸ける想いを約20分にわたって街頭演説した。
【写真】「いつまでしゃべってんだ！」車の上で熱弁するゆりやんレトリィバァ監督
本作は、ゆりやんが2021年に「映画監督に挑戦したい」と語ったことをきっかけに始動したプロジェクト。プロデューサーが約1年にわたり、ゆりやんと頻繁に対話を重ね、恋愛観や感情の揺らぎを丁寧にすくい上げた末に完成した、恋愛史上最狂の復讐劇。
極寒の屋外で行われた同イベントには、ゆりやん監督のほか、南沙良、前田旺志郎、アオイヤマダ、九条ジョー、鈴木福、本島純政、田中麗奈も登場。宣伝カーの上に乗ったゆりやんは、「この寒い中、お集まりくださりありがとうございます！豪華なキャストの皆様も来てくださいました！」と一人ずつキャストを紹介。
その後、「この場をお借りしまして、私の熱い想い、これを聞いていただきたい！」と話し始めたゆりやん監督。初めての監督作について「私はお笑いのコントをつくるときと同じように、熱い思いを乗せて本作をつくりました。およそ5年間の歳月を経まして、公開を迎えさせていただきます！ありがとう！」と伝える。
さらに「出来上がった映画を観て、今はすがすがしい気持ちです！」といい、「いつもふざけていると言われるかもしれない。でも、この映画では一切真剣にやってきた！ぜひご覧いただきたい！」と熱い想いを込め、こん身の演説を行った。
しかし、極寒の中で約20分にわたって演説を続け、イベントが押し気味になると九条らキャスト陣から「もういいっつってんだろ！」「いつまでしゃべってんだ！」などヤジも飛び、集まったファンの笑いを誘っていた。
本作はこれまでに、世界各国22の国際映画祭に正式出品・ノミネートされ、日本での公開を前に海外映画祭“4冠達成”という異例の快挙をなしとげ、すでに世界から大きな注目を集めている。
