お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が、27日深夜放送の読売テレビ「にけつッ！！」（火曜深夜0・59）に出演。男前な俳優の名前を挙げた。

この日はM―1王者に輝いた「たくろう」がゲスト出演。今後出たい番組の話になると、きむらバンドは「僕は木村拓哉さんの大ファンなので」と「たくろう」の由来にもなった人との対面を熱望した。

すると千原ジュニアは「散々、テレビで見ているやん。でも実際に見たら、ホンマにな。逆にしゃっくり出てまうよな」と、驚きすぎてしゃっくりが止まるの反対に「出る」という“最上級”の表現で例え、ケンドーコバヤシも「ちょっと物が違うというのはあの人やな」と納得した。

そんな木村拓哉とケンコバはツーリングに行ったことがある。「帰り際の格好良さといったら、なかったよ」と当時の思い出を振り返った。

ケンコバが乗っていたバイクが古いタイプの物で「ガス欠やばいな。高速乗っていたんですけど、俺だけどこかで降りないと」と心配していた矢先のことだった。

「速度下げた木村さんが下がってきて“ガス大丈夫？”」とまるで心中を見透かされたような心遣いを受けた。「しびれたね」という話に、きむらバンドも「しびれますね」と、うっとりしていた。