Ｊ１町田は２８日、スコットランド１部のリヴィングストンＦＣからＦＷテテイェンギ（２５）が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は１月２５日から６月３０日まで。町田にとって、期限付き移籍からの復帰組を除き、他クラブからの補強は今オフ初となる。

オーストラリア出身のテテイェンギは身長１９７センチの長身ストライカー。今季は所属クラブで１９試合２得点だった。町田は今オフにＦＷデューク、ＦＷ呉世勲の長身外国人コンビが退団。原靖ＦＤは「前線が足りない」と補強に動いていた。

テテイェンギは２７日にチームに合流。別メニューで、ジョギングやリフティングなど軽めの調整を行っていた。

テテイェンギはクラブを通じて「こんにちは、町田の皆さん！この素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っています。クラブや街、そして何よりファンの皆さんについて、これまでたくさんの素晴らしい話を聞いてきました。日本でプレーすることは、ずっと夢でした。このユニフォームに袖を通し、町田を代表して戦える日が待ちきれません。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています。”共闘！！”ありがとうございます」とコメントを発表した。