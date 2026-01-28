1月27日、女優の永野芽郁が主演を務め、Netflixで配信される映画『僕の狂ったフェミ彼女』のファーストルックが公開された。ここでお披露目になった永野の “ショートボブ” 姿が注目を集めている。

同作は、韓国の同名の人気小説を実写化したもの。初恋の相手がフェミニストになっていたという設定のもと、価値観の衝突や葛藤を描いた物語だ。

「永野さんはあるできごとをきっかけにフェミニストになった、強さと脆さをあわせもった人物を演じます。今回、Netflixの公式Instagramで《ファーストルック解禁！》という投稿に、作品の世界観を象徴するボブカットになった永野さんの写真が添えられていたのです。

ここ数年の永野さんは、セミロングのスタイルが多かったため、ショートボブが新鮮に映ったのかもしれません」（スポーツ紙記者）

この“ショートボブ”姿に関して、Xでは

《永野芽郁のボブ、役に溶け込みすぎてて心掴まれた》

《永野芽郁のボブ可愛すぎる》

など、歓喜の声があがっている。

多くのドラマや映画で主演を務めてきた永野だが、2025年4月の『週刊文春』で田中圭との不倫疑惑が報じられ、衝撃を与えた。スキャンダル以降、女優業が激減していたが、復帰に向けた狼煙をあげている。

「永野さんは大みそかに公式ブログを更新し、《この一年、2025年、メイトの皆さんにはたくさんのご心配をおかけしました。本当に申し訳ないです》とファンに向けて謝罪しました。

ファンへの思いをつづる一方、《伝えたいことも話したいことも沢山あるのだけれど…今もまだ色々と難しくて。いつか、その時が来たら、私から何らかの形でお伝えできると思います》という “意味深” な記述もあったのです。

このブログを更新するのは2年ぶりで、2025年最後の日に心境を述べたことから、“禊ブログ” と見る向きもありました」（芸能記者）

大みそかのブログ更新から1カ月経とうとするが、永野は久しぶりのテレビ画面への登場が決まっている。

「1月30日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で、映画『はたらく細胞』が地上波で初めて放送されます。2024年12月に公開された同作は、永野さんと佐藤健さんがダブル主演を務め、興行収入63億円のヒットを記録しました。

スキャンダル以降、テレビ出演はほとんどなかったため、過去の作品とはいえ、永野さんの姿が地上波ゴールデンタイムの番組に出るのは、大きな進展といえるでしょう」（同）

2026年、永野の “反撃” は始まるか。