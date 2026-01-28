Image: Amazon

また、へんたいガジェットを作りおって…。

ノートPCユーザーも、デスクではドッキングステーション（ドック）に接続して、ポートを拡張しているという人も多いはず。でも、出かける時もポートが足りないので、ガジェットポーチにはUSB-Cハブも手放せなくて…。

こうした、デスクとノマドを行き来する、現代の働き方のアンサーになる可能性があるアイテムがAnkerの新型、名前を「Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式 USB-C ハブ）」と言います。

価格はAmazonで1万6990円(税込)。しかも2月3日23時59分まで20％OFFのクーポンがついています。

まさかの分離・合体。出かける時のポート不足も解決してくれる

このドック、タイトルでもネタバレしていますが、なんとUSB-Cハブ部分が分離するのです！

デスクでは13in1の多ポートドッキングステーションとして運用しつつ、外出時には6in1のUSB-Cハブとして携帯できるという、合体・分離機構を採用。

おかげで、ドッキングステーションとハブを別々に揃えなくても、これだけ買えばデスクまわりと外出時のポート不足をまるっと解決。

ドック1機で守りも攻めも戦局を変えてくれるっていうんだから、そりゃあ便利でしょう！ 何食ったらこんな発想にたどり着くんですかね…。

豊富なポート構成で3画面出力に対応

そして、とにかくポート数が多い。

ドック本体ではUSB-CもUSB‐Aも有線LANもSDカードも映像出力も音声出力も一通り揃っています。PCへの接続は10Gbpsとなるので、Thunderbolt 4／5ほどの速度は出ませんが、逆に言えばThunderboltの外付けSSDを使っていない人は、みんなこれで十分なんじゃないかな。

分離するコアファイター…じゃなかったUSB-Cハブパーツでも、HDMI出力やUSB-C、USB-A（この2ポートは給電少ないので要注意）、SD／microSDカードも使えます。十分じゃないか。

外部モニター接続では注意点あり。

Windowsでは3画面へ拡張出力できますが（接続台数と解像度には制限があります、詳しくは製品ページを）、Macの場合拡張画面出力は1画面までとなります。ここはMacユーザーの方はMax注意ですね。OSの制限なので、どうにもできません。

こうして、やや注意すべきポイントもありますけど、この値段でドックとUSB-Cハブがセットで付いてくる。と考えると、コスパ良すぎてぶっ倒れそうです。

私が求めていたハブはこれだったのかもしれない。

Source: Amazon