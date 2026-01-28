『二十歳の自分に伝えたいこと』　後悔、教訓、未来へのエール…さまざまなメッセージ続々集まる

シンガーソングライターの近藤夏子とラジオDJのタケモトコウジがパーソナリティを務めるラジオ番組で、「二十歳の自分に伝えたいこと」をテーマにメッセージを募集。リスナーそれぞれの人生がにじみ出る『後悔』『学び』『笑える失敗談』、そして『未来へのエール』が次々と寄せられた。

シンガーソングライターの近藤夏子（写真右）とラジオDJのタケモトコウジ（同左）

なかでも多かったのは、“若いころの自分に言ってやりたい”という切実な後悔である以下のようなメッセージ。





「それは、AGA！ 二十歳の時点でも将来は想像できたはず。頭皮ケア、ちゃんとやっとけ！」若いうちは笑い話でも、「あとになってお金と時間の重みを実感する」という声も寄せられた。

資産にまつわるこんなメッセージも印象的だった。



「25歳と30歳のころに『金を買わないか』という話が来るから、それまでに全力で貯金しておけ。2026年までは絶対に売るな！」



経験者だからこその具体的すぎる助言に、パーソナリティーの2人も「それを言ったら、『株を買っとけ』とか言いたい」と共感した。

そのほか、「バイクを売るなよ」という声も。当時、40〜60万円だった愛車が、いまや100万円超に。「場所も取るし……」と手放した判断を、いまになって悔やんでいるという。

人生の落とし穴は、お金やモノだけではない。あるリスナーが伝えたいのは、「友だちの恋人の悪口には、絶対に加勢するな」ということ。泣きながら愚痴をこぼす友人に本気で共感し、怒った結果、翌週には2人は仲直り。残ったのは、自分だけが“気まずい存在”という苦い記憶だったという。

この話には、近藤さんも大きく共感。「（友だちは）結局（彼氏のことが）好きやから、『でもいいところもある』となる。だから、聞くに徹するのが1番」と、“あるある”な人間関係の教訓を語った。

そして、家族・健康についてのメッセージも寄せられた。



「もっと母を遊びに連れて行ってあげて」



自身の楽しみにお金を使っていた若いころを振り返り、亡き母を思って後悔を語る声がみられた。

また、成人式当日に体調を崩し、式に出られなかったというリスナーからは、「とにかく、健康には気をつけろ」というシンプルで重いメッセージが。

一方で、未来を安心させる言葉もあった。



「夢もなく流されて生きてたけど、家族ができて、推し活やキャンプを楽しんで、ちゃんと幸せに生きているから安心しろ」



派手じゃなくとも、“それなりに幸せな人生”が待っているという実感が、多くの共感を集めた。

番組には、10代リスナーからのメッセージも届いた。



「大学生になったら、とにかく遊べ」

「二十歳になったら旅行もライブも行きまくる。そのために今からバイトして貯金中！」



未来の自分に向けた期待と決意に満ちた言葉に、パーソナリティーの2人も思わず笑顔に。「遊んだ経験は、絶対に大人になっていきてくる」と背中を押した。

“二十歳”は、まだ何者でもなく、何にでもなれる年齢。だからこそ、大人たちの言葉はときに重く、ときに笑えるリアルなものでした。



もしもいま、二十歳の自分に一言伝えられるとしたら--。あなたなら、何を伝えるでしょうか。

※ラジオ関西『Clip月曜日』より