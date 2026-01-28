¤¤é¤á¤¯¥¤¥ë¥ß¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¸Î¶¿¤Ç¸«¤»¤¿·ã¥«¥ï»Ñ¡Ö¿´¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Âç¸¶Í¥Çµ¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¯»ùÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸¶¤Ï¡Ö¡ØLUMI Satsuma 2025¡Ù¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ìë¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¤Ç¡¢¡¡°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Îßê¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¡¿´¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸Î¶¿³®Àû¤Çµ®½Å¤Ê»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¼¯»ùÅç¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤ÄÂç¸¶¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÏÂµ¸ý¤Ë¥Õ¥¡ー¤Î¤Ä¤¤¤¿Ä¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡¢µ±¤¯¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥³ー¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¸Î¶¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¼¯»ùÅç¤ÎÏÃÂê½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¼¯»ùÅç¤ò¿¼¤¯°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´¿´î¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¡ÖåºÎï¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥³ー¥Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë