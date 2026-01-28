サーティワンにて期間限定で販売されている、ディズニー＆ピクサーデザインの「トイ・ストーリー/サンデー」シリーズ。

「トイ・ストーリー/サンデー ウッディ」「トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー」に続いて、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」が新たに仲間入りします☆

サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー/サンデー ロッツォ」

価格：スモールサイズ 1コ 580円(税込)

販売期間：2026年2月4日（水）〜2026年3月22日（日）※なくなり次第終了

サーティワンにて2025年12月27日より期間限定で販売されている、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」デザインのサンデー。

好きなアイスクリームを、チョコレートでできた「ウッディ」と、「ブルズアイ」のピックでデコレーションできる「トイ・ストーリー/サンデー ウッディ」と

「エイリアン」のピックをのせることで、元気いっぱいのサンデーが完成する「トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー」が販売されています。

そんな「トイ・ストーリー/サンデー」に、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」が新たに仲間入りします！

ピンク色のかわいらしい「ロッツォ」のビジュアルは、子どもから大人まで大人気。

好きなアイスクリームに、チョコレートでできた大きな顔の「ロッツォ」と、イチゴのデザインを添えたピックをのせることで、「ロッツォ」のかわいさあふれるサンデーが完成します☆

『トイ・ストーリー』のポップでにぎやかな世界がそのままサンデーになった、3種類のサンデー。

どれにするか迷うのも楽しい、この時期だけのスペシャルなサンデーです。

サーティワンにて2026年2月4日より販売される「トイ・ストーリー/サンデー ロッツォ」の紹介でした☆

