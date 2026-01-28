ロッツォが仲間入り！サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー/サンデー」
サーティワンにて期間限定で販売されている、ディズニー＆ピクサーデザインの「トイ・ストーリー/サンデー」シリーズ。
「トイ・ストーリー/サンデー ウッディ」「トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー」に続いて、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」が新たに仲間入りします☆
サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー/サンデー ロッツォ」
価格：スモールサイズ 1コ 580円(税込)
販売期間：2026年2月4日（水）〜2026年3月22日（日）※なくなり次第終了
サーティワンにて2025年12月27日より期間限定で販売されている、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」デザインのサンデー。
好きなアイスクリームを、チョコレートでできた「ウッディ」と、「ブルズアイ」のピックでデコレーションできる「トイ・ストーリー/サンデー ウッディ」と
「エイリアン」のピックをのせることで、元気いっぱいのサンデーが完成する「トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー」が販売されています。
そんな「トイ・ストーリー/サンデー」に、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」が新たに仲間入りします！
ピンク色のかわいらしい「ロッツォ」のビジュアルは、子どもから大人まで大人気。
好きなアイスクリームに、チョコレートでできた大きな顔の「ロッツォ」と、イチゴのデザインを添えたピックをのせることで、「ロッツォ」のかわいさあふれるサンデーが完成します☆
『トイ・ストーリー』のポップでにぎやかな世界がそのままサンデーになった、3種類のサンデー。
どれにするか迷うのも楽しい、この時期だけのスペシャルなサンデーです。
サーティワンにて2026年2月4日より販売される「トイ・ストーリー/サンデー ロッツォ」の紹介でした☆
