「KinKi Kids」から改名した「DOMOTO」の堂本剛（46）が29日放送の文化放送「DOMOTOのどんなもんヤ！」（火曜後9・00）に出演。2025年12月30日に放送され、俳優の木村拓哉（53）ゲスト出演した「堂本兄弟2025」について話した。

番組ではリスナーから寄せられた「年末の堂本兄弟楽しく拝見しました。木村先輩とのトークや愛のかたまりコラボエモかったです。木村さんがインスタにアップしていた3人の写真もすごく良くてデビュー前から応援しているファンで、SMAPさんのバックで踊るお2人を知っているだけに熱いものがこみ上げてきました。この日の裏話があったらぜひ教えてください」というメッセージを紹介。

これに対し、剛は「裏話というほどの裏話は特にないかな…あのまんまあの感じあの空気っていうところですかね」とコメント。「やはり僕たちもお兄さんの背中を見ながらステージに何度も立たせていただきましたし、私は木村さんのジャケットを担当させていただきましたので」「色々な思い出はやはりありますので、お兄さんとお仕事させていただくときっていうのは自然とその頃の自分が顔を出すし、やっぱりお兄さんはお兄さんなんだなっていう」

さらに、「当たり前なことがすごくしみちゃうっていうそういう時間にいつもなりますね。いつも気遣ってくださって今回も楽しい時間を過ごさせていただきましたし、まさか愛のかたまりを歌ってくださるっていう風に思ってもいなかったのでこちらも非常に貴重な時間をいただけちゃいました。ありがとうございました」と話した。