テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）やK―POP女性5人組「KiiiKiii（キキ）」、4人組バンド「OKAMOTO’S」のドラマー・オカモトレイジ（35）らが28日、都内で「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」に出席した。

「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」は、2026年にさらなる活躍が期待される人物を表彰するアワード。

選出された男性9人組「超特急」の最年少メンバー・ハルは「結成15周年という節目の年なので、馬のように飛躍していきたいと思います。ヒヒーン！パカラッ！パカラッ！」と勢いよく意気込み。タレントのファーストサマーウイカは「声優のお仕事を増やして、私の名前よりもそのキャラクターがみんなに認知されるみたいな、太くて長い声のお仕事が取れるように頑張りたい」と目標を掲げた。

一方、若手お笑いコンビ「ナユタ」は「ジブリ映画に出たい」と抱負。現役早大生のホリコシが「『風立ちぬ』の主人公（のモデルになった）堀越二郎と血がつながってて」と明かし「ジブリを全面に押し出して仕事していきたい」と意欲を燃やした。