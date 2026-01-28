「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ役などで知られる声優、俳優の塩屋浩三（しおや・こうぞう）さんが1月20日に脳出血のため死去した。71歳。所属事務所の「青二プロダクション」が28日、発表した。訃報を受け、声優の古川登志夫(79)が自身のXを更新。塩屋さんを追悼した。

「ドラゴンボールZ」でピッコロ役を担当している古川は「魔神ブウ………が……。若き頃より、いつも一緒に歩んできた、僕の行くアニメスタジオにはいつもいた印象のお兄ちゃん。ドラゴンボールでは収録後、毎回飲みに行っていた、あの塩谷浩三さんの訃報が……みんなに《お兄ちゃん》と呼ばれていた。翼ちゃんのお兄ちゃんだったから……早すぎるよお兄ちゃん…………謹んで哀悼の意を表します」とつづり、追悼した。

塩屋さんは1955年生まれ、鹿児島県出身。小学5年生の時に「劇団ひまわり」入り。テレビドラマ「悪魔くん」などに出演した。劇団を中学生で退団。一度は芝居から離れたが、高校卒業後に再び芝居の道へ。太陽プロモーション、青年座養成所を経て、青二プロダクションに所属した。

声優としては「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ、「忍たま乱太郎」の第三協栄丸、「ワールドトリガー」の鬼怒田本吉などを演じた。独特の声質でコミカルな役から重厚なキャラクターまで幅広く活躍した。弟は声優の塩屋翼。