¡ÚNumber_i ¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Û¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»þ´Ö¡×ºÇ¿·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¡ÖDAY OFF🇫🇷¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿µÙÆü¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¿§¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖASCENSEUR¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î°ÕÌ£¡Ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î²èÁü¤Ç¤Ï³¹Ãæ¤Ç¹õ¤¤¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²èÁü¤Ë¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»þ´Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÐÂ¤¤ê¤Î½Å¸ü¤Ê·úÃÛÊª¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÁëºÝ¤ËºÂ¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£ÀÐÊÉ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢Áë¤Î³°¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤ËÈù¾Ð¤à¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Öµ®¸ø»Ò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤ªÞ¯Íî¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥×¥é¥Ù¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È️¡¼🩵¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
