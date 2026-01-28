あるわんちゃんの食事風景が、4万再生を突破して笑顔を届けています。後輩犬に見守られながらごはんを食べるわんちゃんの光景には、「とんでもない無言の圧力ｗ」「可愛すぎる」と感想が寄せられることに。食べづらそうにしながらも食事をするわんちゃんの光景に、思わず癒やされてしまいます。

ごはんを食べるピースちゃんの隣には…

TikTokアカウント『短足』に投稿されたのは、先輩犬が後輩犬に見守られながら食事をする光景。この日、ダックスフンドのピースちゃんは飼い主さんが用意してくれたごはんをパクパクと食べていたそう。

美味しいごはんにピースちゃんも喜んでいるかと思いきや。この日はなんだか食事に集中できていないご様子。その理由は…後輩犬のお殿くんが隣にぴったりとくっついて、ピースちゃんがごはんを食べるところを見ていたから！

あまりの至近距離に、ピースちゃんは食べづらそうな表情だったといいます。

ピースちゃんの食べている姿をガン見するお殿くん

真横にぴったりとくっついて、ピースちゃんの食事する姿をガン見するお殿くん。お殿くんもごはんが欲しいのでは…と思いきや。お殿くんもさっきごはんを貰ったため、お腹はいっぱいのはず。

もう少し食べられると考えているのか、それともピースちゃんが美味しそうに食べているところを眺めていたいのか…静かにピースちゃんのごはんを見つめている姿に、なんだか温かい笑いが込み上げてきます。

あまりの近さに、ピースちゃんは…

お殿くんにぴったりと横につかれて食事をすることになったピースちゃん。始めは食べづらそうにしながらも、少しずつ食べていたピースちゃんですが…あまりにも気になったのか、いつしかごはんを食べていたピースちゃんのお口が止まってしまったそう。

そして、「もう少し離れてね」というように、優しくお殿くんのお顔に自分の鼻を近づけたといいます。

あまりの距離の近さに戸惑いつつも優しく注意するピースちゃんと、ピースちゃんの食事風景を静かに見守るお殿くんのその光景が、たくさんの人に癒やしを届けることとなったのでした。

お殿くんに至近距離で見つめられながらごはんを食べるピースちゃんの光景には、たくさんの感想が寄せられることに。「ふたりともお利口さん」といったコメントが投稿されているほか、「横取りしないの偉い」「見られてる側も唸ることもせずにもぐもぐしててお利口さん」といった声も寄せられ、ふたりのお利口な姿と可愛らしい空気感が絶賛されています。

TikTokアカウント『短足』では、そんな仲良し姉弟のピースちゃんとお殿くん、そして家族たちの日常が綴られていますよ。

ピースちゃん、お殿くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「短足」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。