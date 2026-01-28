腸活にも♪貴島明日香、“体に優しい”米糀のノンオイルドレッシング「砂糖を使ってない」

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『1月の爆買い購入品紹介！Amazonでガジェット/寝具/コスメ/ふりかけ なんでも買ってます！』という動画を投稿。動画では、ネットショッピングで購入したさまざまな商品を公開。この中で、貴島さんが“腸活”を意識して購入したドレッシングをピックアップします♪

貴島さんが「最近、麹、腸活とかに良いものを意識して買ってみたりしてる」とコメントした商品がこちら！

◼︎糀味ドレッシング 完熟ゆず

河野酢味噌製造工場 / 糀味ドレッシング 完熟ゆず 税込650円（公式サイトへ）

国産完熟ゆずを丸ごと使用。国産米だけで作った米糀を使ったノンオイル、砂糖不使用のドレッシングです。

砂糖を使わず、米糀の自然な甘さと旨味が特徴の柚子の香りが口いっぱいに広がる優しいドレッシングなんだとか。

◼︎砂糖を使わない米糀の自然な甘さ

貴島さんは「ノンオイルで砂糖を使ってないドレッシングなんですね」とコメントしつつ、パッケージを読みながら、「甘酒の素である麹の甘み100％でお砂糖を使わずに体に優しい美味しさ」「ノンオイルでヘルシーにサラダにはもちろん白身魚のフライなどにも。ゆずの香りがお料理を爽やかに仕上げますって書いてあります」と説明。

そして「これ美味しそうじゃないですか？」「家でね、サラダ毎日食べるようにしてるんですけど、その時に使おうかなと思って買いました」「体を労るために体にいいものを」と教えてくれました♪

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、さまざまな購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。