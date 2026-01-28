プレミアリーグのトッテナムに所属するランダル・コロ・ムアニが交通事故に遭っていたようだ。



『THE Sun』によると、同選手はトッテナムでのトレーニングを終え、CLフランクフルト戦に向かうべく、ロンドンのスタンステッド空港に車で向かった際に、乗用車として使用していたフェラーリのタイヤがパンクし、車が大破してしまったようだ。



事故直後の画像が公開されており、車の右前方部に大きな損傷を受けていることがわかる。





MAJOR BREAKING: Randal Kolo Muani and Wilson Odobert had a CAR CRASH today!



Both players are fine. @Lilywhite_Rose pic.twitter.com/ijqDXPBOlE — Spurs Army (@SpursArmyTweets) January 27, 2026

コロ・ムアニ本人に怪我はなく、同選手の後ろを走っていたウィルソン・オドベールも無事とのこと。この事故により、同選手はチームに少し遅れてフランクフルトに到着するとのこと。