好調アストン・ヴィラに大打撃 マッギン、ティーレマンス、カマラの中盤3人が戦線離脱。プレミア優勝レースに大きな影響が
プレミアリーグのアストン・ヴィラが怪我人の続出に悩まされている。
『The Athletic』によると、ベルギー代表のユーリ・ティーレマンスが先日のニューカッスル戦で足首を負傷。検査の結果、長期間の戦線離脱となるようだ。
ティーレマンスは2023年にレスターから加わったMFで、今季のヴィラでは公式戦22試合に出場して1ゴール5アシストを記録している。
ヴィラのMFの怪我人はティーレマンスだけではなく、スコットランド代表のジョン・マッギン、フランス代表のブバカル・カマラも戦列を離れている。マッギンはエヴァートン戦で負傷し、6週間の離脱。この3人ではカマラの怪我が最も重く、シーズン中の復帰は難しいとされている。
そんな中で、ヴィラはドウグラス・ルイスの獲得に近づいている。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏による「HERE WE GO」も出ており、復帰は濃厚となった。
ただ、それでも起用できる戦力は3人のみだ。今季のヴィラはプレミア、ELを並行して戦っており、FA杯では4回戦への進出が決まっている。
過密日程が続く中で、キーマンを欠く難しい状況となっているが、ウナイ・エメリ監督はどのようにこの状況を脱するのだろうか。注目したい。