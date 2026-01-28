ÃæÆ»·ëÀ®¤Ç"¸øÌÀÉ¼"¤É¤¦Æ°¤¯¡©¡ØÊ¼¸Ë8¶è¡Ù¤È¡ØÂçºå5¶è¡Ù¤ËÃíÌÜ¡¡°ìÊýÁ´¹ñ80Ä¶¤ÎÁªµó¶è¤Ç"Í¿ÅÞÆ±»Î"¤ÎÁè¤¤¡Ú½°µÄ±¡Áªµó¡Û
¡¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤¬¤ï¤º¤«16Æü´Ö¤È¤¤¤¦¡¢Àï¸åºÇÃ»¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡£ÂçÀã¤ä¸·¤·¤¤´¨¤µ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤ó¤Ê°ÛÎã¤Å¤¯¤á¤ÎÁªµó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤Î¤¦1·î27Æü¤Î¸ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢³ÆÅÞ¤ÎÀïÎ¬¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ë¾åºÇÃ»¤Î¡Ö16Æü´Ö¡×·èÀï¡¡ÀªÎÏ¿Þ¤ÎÊÑ²½¤È¡ÖSNS¡×
¿·¶½ÀªÎÏ¤Î¸õÊä¼ÔÁý: ¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡×¤È¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤Ï¸õÊä¼Ô¿ô¤òÁ°²ó¤ÎÌó£²ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºßÂð»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Åß¤ÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾ÅÞ¤Ï¼«Âð¤Ç¤â¥¹¥Þ¥ÛÅù¤«¤é¸«¤é¤ì¤ëSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÆ»¤ÎºÆÊÔ: Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÎ®¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡ÊÃæÆ»¡Ë¡×¤«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¿ô¤Ï¡¢Î©·û¡¦¸øÌÀ¤ÎÁ°²ó¤Î¸õÊä¼Ô¿ô¤Î¹ç·×¿ô¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Ï¢¹ç¤ò»Ù»ýÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î½»¤ßÊ¬¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¤Þ¤¿¡¢ÃæÆ»¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤Î¾®Áªµó¶èÎ©¸õÊä¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Ï¢Î©¤Î¿®¤ò¤É¤¦Ìä¤¦¡©¼«Ì±¡ß°Ý¿·¤¬Á´¹ñ80Ä¶¤ÎÁªµó¶è¤Ç¡È·ãÆÍ¡É
¡¡º£²ó¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Î¡ÈÂçµÁ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Á´¹ñ80¤òÄ¶¤¨¤ëÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤È¤â¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤äÆ±¤¸Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤È¤Ê¤êÀ¯ºö¤¬»÷ÄÌ¤Ã¤¿¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Î¸õÊäÆ±»Î¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤Ë¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£
³ÆÁªµó¶è¤Ë1¡Á2ËüÉ¼¡©¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä
¡¡26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤¬êÖ¤òÊ¬¤«¤Á¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÃæÆ»¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµó¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡À¯ÂçÂç³Ø±¡¡¦ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ëÁªµó¶è¤ÏÁ´¹ñ¤Ç28¡£³ÆÁªµó¶è¤Ë¤ÏÌó1¡Á2ËüÉ¼¤Î¡È¸øÌÀÉ¼¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÉ¼¤Î¹ÔÊý¤¬¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï50¤Û¤É¤ÎµÄÀÊ¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®Áªµó¶è¤ÎµÕÅ¾·à: ¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸øÌÀÉ¼¡ÊÁÈ¿¥É¼¡Ë¤¬¡ÖÃæÆ»¡×¤ØÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®Áªµó¶è¤Î¾ðÀª¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1ËüÉ¼º¹°ÊÆâ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ì±¸õÊä¤ÏÌó50¿Í¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎµÄÀÊ¤Î¹ÔÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉâÆ°É¼¤Î¹ÔÊý: ¸øÌÀÅÞ¤¬¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÈ¤Ë¡ÖÃæÆ»¡×¤¬Î©¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾®Áªµó¶è¡¦ÈæÎã¤È¤â¤Ë¡ÖÃæÆ»¡×¤ËÎ®¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢¸õÊäÉÔºß¤Î¶è¤Ç¤Ï¸øÌÀÉ¼¤¬Ãè¤ËÉâ¤¡¢¾¡ÇÔ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ðÀª·ãÊÑ¡©ÃíÌÜ¡ÖÊ¼¸Ë8¶è¡×¤È¡ÖÂçºå5¶è¡×
¡¡´ØÀ¾¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¹½¿Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁªµó¶è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë8¶è¡§Á°²ó¤Ï¸øÌÀ¤¬¾¡Íø¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÃæÆ»¡×¤¬»²Àï
¡¡Á°²ó¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿Ê¼¸Ë8¶è¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÃæÆ»¡×¤Î¸õÊä¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÌ¾Êí¤Ç¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤¬¾å°Ì¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Áªµó¶è¤ÏÃæÆ»¡¢ÈæÎã¤âÃæÆ»¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£È×ÀÐ¤ÊÁÈ¿¥É¼¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
Âçºå5¶è¡§ÃæÆ»Î©¤¿¤º¡¡Ìó6ËüÉ¼¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤É¤¦¤Ê¤ë
µÕ¤ËÃæÆ»¤¬¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âçºå5¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÁè¤¤¤ÎÃæ¤ÇÌó6ËüÉ¼¤Î¸øÌÀÉ¼¤¬¡Ö¼«¼çÅêÉ¼¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¿°Ý¿·¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤ÎÉâ¤¤¤¿É¼¤Î¹ÔÊý¤¬¾¡ÇÔ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2026Ç¯1·î28ÆüÊüÁ÷¡¡MBS¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡¡Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¡¦ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ë¡Ë
