これからの気象情報です。

29日(木)から平地でも大雪になるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸の地域に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が発表されています。



◆1月29日(木)天気

・上越地方

28日(水)夜間に雪が強まり、29日(木)朝は雪かきの必要なところが多いでしょう。

その後も発達した雪雲がかかるため、平地でも再び大雪になりそうです。



・中越地方

沿岸部も断続的に雪で、新たに積雪が増えるでしょう。

山沿いは朝から発達した雪雲がかかり、警報級の大雪になるところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

強弱を繰り返しながら雪が降り続くでしょう。

山沿いを中心にまとまった雪が積もり、再び大雪になるところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

沿岸部や佐渡は弱い雪が降ったりやんだりですが、気温が低く一層足元が悪くなりそうです。

山沿いでは、夕方以降 雪の強まるところがあるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

沿岸部の雪の降り方はあまり強くないものの、冷たい風が吹きつけるでしょう。

一方、山沿いでは午後はやや降雪の強まるところがありそうです。



◆風と波

下越と佐渡で風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、各海域で最大3mの予想です。



◆週間予報

30日(金)は、朝晩を中心に雪の降り方が強まるところがあるでしょう。

土日も所々で雪が降りますが、来週は寒気が緩んで雨になる日もありそうです。



29日(木)夜からは、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。なるべく早い帰宅を心がけてください。