28日(水)は各地で気温が下がり、雪になったところもありました。そして、29日(木)からは平地でも大雪になるところがありそうです。



◆29日(木)午前9時の予想天気図

日本付近は冬型の気圧配置が続いて、JPCZが福井県の若狭湾付近を指向する見込みです。JPCZが若狭湾に刺さると、地形の影響で北陸前線というものが発生します。前線付近では雪雲が発達し停滞するため、上越から中越は大雪になることがあります。



先週の上越から長岡方面の大雪はこの北陸前線の影響だとお伝えしましたが、29日(木)もこのパターンで上・中越で雪が強まり【警報級の大雪】になるところがありそうです。



◆今後の雪の降り方

28日(水)夜9時の上・中越は広く雪が降りますが、下越と佐渡も弱い雪の降るところがあるでしょう。

夜間は、上・中越は平地でも雪の強まるところがあるでしょう。29日(木)朝も降雪が強く、交通に影響が出るところがあるかもしれません。



そして、日中も引き続き上・中越を中心に雪が降り続き、大雪になるところがありそうです。夜遅くにかけても同じような所で雪が強まり、積雪が急増するところがあるでしょう。



◆予想降雪量［28日(水)夜～29日(木)朝にかけて］

山沿いの各地で20cmの予想ですが、糸魚川市・上越市・長岡市周辺でも15cmの雪が予想されています。



◆その後の予想降雪量［29日(木)朝～夕方にかけて］

上・中越の山沿いで最大40cm、糸魚川市・上越市・長岡市周辺で20cmの予想になっています。

また、平地でも積雪の増えるところがありそうです。



その後、29日(木)夜からは一段と雪が強まる見通しです。



◆24時間予想降雪量［29日(木)夜～30日(金)夕方にかけて・多いところ］

平地 40cm

山沿い 70cm

佐渡 15cm



とくに積雪が増える29日(木)夜以降は、交通障害に注意・警戒が必要です。