コート裏でラケット破壊…完敗ガウフがカメラの追跡に不快感「わざわざ放送する必要ないと思う」「話し合いが必要」

ガウフは会見で不満を吐露した(C)Getty Images

現地時間1月27日、テニスの全豪オープン女子シングルス準々決勝がオーストラリア・メルボルンで行われ、第3シードのココ・ガウフ（米国／世界ランク3位）は、第12シードのエリナ・スビトリーナ（ウクライナ／同12位）に1-6、2-6で完敗。この一戦では、試合後の荒々しい行動が波紋を呼んでいる。

【動画】怒りが収まらず…試合に敗れたガウフがコート裏でラケットを破壊したシーン

わずか59分で敗れ、2年ぶり2度目の4強入りを逃した21歳のスター選手は、コート裏でフラストレーションが爆発。ラケットを地面に何度も叩きつける様子が中継カメラに捉えられ、その映像が英スポーツチャンネル『TNT Sports』、米スポーツ専門局『ESPN』などで放送されてしまった。

試合後の記者会見でガウフは、「放送のあり方に少し思うところがある」と不満を吐露。2023年全米オープンで同様のシーンがあったアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ／世界ランク1位）を引き合いに出し、「わざわざ放送する必要がないと思う」「カメラがない場所だと思っていた」と主張している。

10代の頃から感情を制御できない試合も多く、現在は、「『コート上で（ラケット破壊を）二度とやらない』と決めていた」と告白するガウフ。「放送されないであろう場所で撮られてしまった。その点については、話し合いが必要かもしれない」と今回の件に不快感を隠せない様子だ。