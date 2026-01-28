日本列島付近は、29日(木)から30日(金)にかけて再び冬型の気圧配置が強まる見込みです。上空の寒気もかなり強く、北陸など日本海側では発達した雪雲が流れ込むおそれがあります。大雪に注意、警戒が必要です。

29日午前9時の予想天気図です。冬型の気圧配置で、日本海の西部には等圧線が西側に膨らんだ箇所があります。この周辺で雪雲が発生、発達しそうです。

30日午前9時の予想天気図では、日本海の等圧線は縦にのび、その間隔が小さくなっています。北よりの風が日本海側では強まりそうです。

上空の寒気も非常に厳しくなりそうです。北陸の上空およそ5500メートルでは、29日の夜には−36度程度になる見込みです。寒さが厳しく、雪の降り方もまた強まりそうです。

29日の雪と風の予想ですが、山陰から北陸、東北の日本海側で雪が降るでしょう。日本海で風が収束するJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）により発達した雪雲は、西日本の日本海側や福井県にかかりそうです。

30日(金)も、未明や明け方は福井県で雪の降り方が激しいところがありそうです。

山陰や近畿北部、北陸から東北の日本海側では、北西の風が強く一日を通して雪が降るでしょう。

【29日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 30センチ

新潟県 山沿い 60センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 60センチ

石川県 平地 25センチ

石川県 山地 25センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

【30日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 40センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 50センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 30センチ

石川県 山地 40センチ

福井県 平地 40センチ

福井県 山地 50センチ

北陸では、29日から30日にかけて雪の降り方が強まりそうです。気温も低く、最低気温が氷点下の冬日が続きそうです。また、北よりの風が強まるでしょう。

北陸地方では、29日昼前から30日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。すでに、これまでの雪で道路状況の悪いところは多くありますが、さらに積雪が増えるおそれがあります。

雪が積み重なることで雪崩のリスクが増すおそれもあります。この先の気象の情報には十分注意をするようにしてください。