「おふたりとも流石、お上品」中日32歳内野手の元巨人監督との2ショット“報告”にファン沸く「素敵すぎます」

山本は昨季、遊撃含め内野のユーティリティとして存在感を示した（C）産経新聞社

中日内野手の山本泰寛が自身のインスタグラムを更新。

ルーキー時代の監督で慶大の先輩でもある高橋由伸氏との2ショットを載せながら、激励会を開いてもらったと報告した。

【写真】中日山本が慶大の先輩、高橋由伸氏と2ショットを披露した実際の様子

「今年も激励会していただきました。毎年ありがとうございます また成長した姿がお見せ出来るよう、今シーズンも精一杯頑張ります！」とシーズンへの意気込みを語った。

巨人からキャリアを始めた山本は阪神、中日と渡り歩き、昨季はキャリアハイの112試合に出場、遊撃、二塁、三塁を守り、打率.242、4本塁打、23打点。5月18日の巨人戦（東京ドーム）では2打席連続のアーチを放ったことも話題を集めた。