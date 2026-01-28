プロボクシング帝拳プロモーションは28日、3月15日に横浜BUNTAIで開催する主催興行「U−NEXT BOXING 5」の前売り券を2月10日午後6時からローソンチケット（販売ページは追って開始）で販売開始することを発表した。

トリプル世界戦を含む同興行のメインイベントではWBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級4位・増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）が元世界5階級制覇の同級1位ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）と対戦する。

前WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級3位の岩田翔吉（29＝帝拳、15勝12KO2敗）は約1年ぶり世界王座返り咲きを目指し、WBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）に挑戦。

さらにWBA世界ミニマム級王者・松本流星（27＝帝拳、7勝4KO）は初防衛戦で同級4位の高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO9敗3分け）との再戦に臨み、世界初挑戦となるWBO世界フライ級11位の飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）は同級王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、11勝8KO1敗）に挑戦する。

観戦チケットの券種はリングサイド席（5万5000円）、指定A席（5万5000円）、同B席（3万3000円）、同C席（2万2000円）、同D席（1万1000円）。当日の開場予定は午後3時で、第1試合は同4時開始予定となっている。

興行はU−NEXTで独占ライブ配信される。