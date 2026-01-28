Ｊ１町田が開幕前に補強を敢行　１９７センチ大型ＦＷイェンギを獲得「⽇本でプレーすることは、ずっと夢」

Ｊ１町田は２８日、スコットランド１部リビングストンからＦＷテテ・イェンギ（２５）を期限付きで獲得することを発表した。イェンギはクラブを通じてコメントを発表し「⽇本でプレーすることは、ずっと夢でした。このユニフォームに袖を通し、町⽥を代表して戦える⽇が待ちきれません。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと⼀緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています」などと意気込んだ。背番号は９９。期限付き移籍期間は１月２５⽇から６⽉３０⽇までで、買い取りオプション付きとなっている。

オーストラリア出身のイェンギは１９７センチの長身を誇る大型ストライカー。昨季までＦＷオセフン、ＦＷミッチェルデュークが１トップに入り制空権を握ってきたが、イェンギにも同様にポストプレーなどが求められる。既に前日の２７日からクラブの練習に合流しており、同日はランニングをした後に、軽くボールも扱っていた。

過去数シーズンは開幕前から積極的に補強に動いたが、今年の新加入はここまで神村学園高から入団したＦＷ徳村楓大のみ。原靖フットボールダイレクターはフォワードの枚数を課題に挙げており、年明け以降も欧州に足を伸ばし、選手との交渉を続けていた。その中で、年齢が若く、潜在能力の高いストライカーの補強に成功した。