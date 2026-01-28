立ち技格闘技「KNOCK OUT」は28日、都内で「KNOCK OUT REBELS SERIES.9」（3月22日、常葉アリーナ）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUT―BLACKスーパーライト級3分3Rで中島玲（27＝KNOCK OUTクロスポイント渋谷）は力斗（24＝TEAM PREPARED）と、KNOCK OUT―BLACKスーパーバンタム級3分3Rで川野龍輝（19＝KNOCK OUTクロスポイント吉祥寺）は初参戦の夏目竜雅（25＝TRY HARD GYM）と対戦する。

会見した中島は「口でどうこういうより試合で見せるので、65キロで中島玲、一発見せます」と力を込める。川野は「派手な試合をしてタイトルに近づけるようにしたい」と言えば、夏目は「いい相手に当たり、勝手に僕の査定試合だと思うのでしっかり倒して夏目竜雅という存在を知らしめたい」とこちらも気合十分。

とくに階級を下げて、3カ月ぶりの復帰戦の中島は「まずは65キロで戦っていきたい。ユリアン（・ポズドニアコフ）に敗れて丸刈りにした」と金髪ながらも短く刈り込んだ頭を披露。「一番の理想は65キロでベルトを獲って、ユリアンとやるのが奇麗な形かな。いますぐやるのは違う。まず65キロでベルトを獲って、中島玲強いなと思われてからユリアンとやるのがいいのかな」とあくまで打倒ユリアンを意識していた。