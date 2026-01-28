友人の親が亡くなったとき手続きが大変だったと話していました。親が元気なうちにやっておくべきことは？相続・手続きリスト

親が元気なうちに確認しておきたい財産と相続の基本

株式会社ハルメク・エイジマーケティングが行った「終活に関する意識・実態調査 2025」によると、「終活」の認識で最も高いのは「金融口座･金融商品の整理」でした。

親が元気なうちに、相続手続きをスムーズに進めるためには、まず親の財産状況を把握しておくことが大切です。

預貯金、不動産、有価証券、保険など、どこに何があるのかをリスト化しておくだけでも、相続発生後の負担は大きく軽減されます。特に通帳や証券口座は金融機関ごとに手続きが必要なため、事前に情報を整理しておくと安心です。

また、相続人が誰になるのか、法定相続分はどうなるのかといった基本的な相続ルールも、家族で共有しておくことが望ましいでしょう。場合によっては、遺言書の作成を検討することも有効です。遺言があることで、相続トラブルの防止につながり、残された家族の精神的な負担も軽減できます。



医療・介護・万一のときの意思表示を話し合っておく

相続だけでなく、医療や介護に関する意思を事前に確認しておくことも重要です。延命治療を希望するかどうか、介護が必要になった場合の住まいや介護サービスの希望などは、元気なうちでなければ話し合いが難しいテーマです。事前に本人の考えを聞いておくことで、家族が判断に迷う場面を減らせます。

また、かかりつけ医や持病、服用中の薬、介護保険証の保管場所なども共有しておくと安心です。これらの情報は、緊急時や亡くなった直後の手続きでも役立ちます。事前のコミュニケーションが、結果として家族全体の負担を軽くすることにつながります。



デジタル情報や各種契約の整理も忘れずに

近年見落とされがちなのが、デジタル関連の情報や契約の整理です。スマートフォンやパソコンのパスワード、ネット銀行、サブスクリプションサービスなどは、本人しか把握していないケースが多く、相続後に対応できず困ることがあります。最低限、IDや契約内容の一覧を残してもらうだけでも、手続きは格段に楽になります。

さらに、公共料金、クレジットカード、携帯電話などの契約状況も確認しておきましょう。解約や名義変更が必要になるものを事前に把握しておくことで、無駄な支払いを防げます。デジタル時代だからこそ、こうした準備は欠かせないポイントです。



事前準備が家族の負担を大きく減らす

親が亡くなった後の手続きは、短期間で多くの対応を求められるため、何の準備もないと大きな負担になります。

財産や相続の整理、医療・介護の意思確認、デジタル情報や契約の把握などを元気なうちに進めておくことで、家族は安心して手続きを進められます。難しい話題だからこそ、早めに少しずつ話し合い、将来に備えることが大切です。



出典

株式会社ハルメク・エイジマーケティング 終活に関する意識・実態調査 2025

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー