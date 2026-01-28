2月8日に投開票が行われる衆議院議員選挙。解散から16日という超短期決戦に対して、選挙管理委員会も異例の対応に追われています。



異例の電撃解散に、 異例のドカ雪。



まさに異例ずくめの中、火ぶたが切られた選挙戦。



28日からは石川県内100か所で、期日前投票が始まりました。

降りしきる雪の中、投票所に足を運ぶ有権者の姿がありました。



有権者は：

「(天気が)来週、悪いかもしれないし、なってみないとわからない。早めに(投票に)来たほうが楽」





異例の短期決戦になった今回の選挙。選挙準備にも、その影響が出ています。山東 徹也 記者：「こちら投票所の前ですけども、普段は見られない、こんな張り紙が張られています。『入場整理券がなくても投票できます』と書かれています」本来は、期日前投票日までに各家庭に配られるはずの投票所の入場整理券。

しかし、石川県内では28日までに、8市町で配布が間に合いませんでした。



それでも、投票所で本人確認ができれば投票は可能となっています。



金沢市選挙管理委員会・松本 明 書記長：

「入場整理券がなくても、こちらに来ていただいて、選挙人名簿に登録されている方は投票可能ですので、ぜひ活用していただきたい」



異例の選挙について有権者は…



有権者は：

「(入場整理券なしは)初めてだったのですが、こういうのもありかなって思いました」



異例ずくめとなった超短期決戦の投開票日は2月8日、期日前投票は前日の7日までです。

