

衆院選の特命広報大使 歌手・声優／松本梨香さん

衆院選の投票率アップへ。国民的人気アニメで主人公の声を担当した声優が投票を呼び掛けます。

（衆院選の特命広報大使 歌手・声優／松本梨香さん）

「明るいあしたをゲットだぜ！」

どこかで聞いた気がするこの声……。国民的人気アニメ「ポケットモンスター」の主人公・サトシ役などの声優として知られ、歌手としても活躍する松本梨香さんです。

岡山県選挙管理委員会は幅広い世代に親しまれている「声」で投票を呼び掛けてもらおうと、松本さんに衆院選の「特命広報大使」を依頼しました。

（選挙カーの放送・声 松本梨香さん）

「2月8日の日曜日は衆議院議員総選挙の投票日です！ この思いを一票にのせて明るいあしたをゲットしよう！」

2024年10月の衆院選の岡山県の投票率は50.24％で、戦後2番目の低さでした。特に若者は、10代が36.6％、20代は31.8％と低くなっています。

（選挙カーの放送・声 松本梨香さん）

「2月8日投票行ってください。お願いします！」

松本さんにとって、投票を呼び掛ける仕事は初めてだということです。

（衆院選の特命広報大使 歌手・声優／松本梨香さん）

「若い人たちにとって投票は大人の階段を上るじゃないけど、少し二の足三の足みたいになっているところがあるんじゃないかなと思っていて、そうじゃないよ、みんなでいこうぜ！みたいな。大切な一票を投票してほしいという気持ちを込めて言いました」

岡山県選管は、松本さんが投票を呼び掛ける音声データを市町村の選管に配り、選挙広報に活用してもらうということです。