ガンダムベース限定ガンプラ「MG 1/100 ジム･スナイパーカスタム (機動戦士Zガンダム版)」が2月14日に発売
【MG 1/100 ガンダムベース限定 ジム･スナイパーカスタム (機動戦士Zガンダム版)】 2月14日 発売予定 価格：5,280円
BANDAI SPIRITSは、公式ガンプラ総合施設「ガンダムベース」限定ガンプラ「MG 1/100 ジム･スナイパーカスタム (機動戦士Zガンダム版)」を2月14日に発売する。価格は5,280円。
本商品はアニメ「機動戦士Ｚガンダム」に登場した「ジム・スナイパー カスタム」をMGフォーマットで立体化したもの。設定のイメージを踏襲しながらも、MGフォーマットのシャープなスタイルとなっており、特徴的な頭部は格闘戦時などのバイザー開閉ギミックを搭載している。
印象的な狙撃時のポージングは腕部、胸部などに採用されている幅広い可動機構で再現することができる。メイン武器となる「R4型ビーム・ライフル」は折りたたみ機構により携行状態もでき、右腕部の「折り畳み式ハンドガン」など各種武装も付属する。
(C)創通・サンライズ