SNIDEL BEAUTY5周年を祝福♡特別な想いを込めた限定コレクション登場

SNIDEL BEAUTYが歩んできた5年間の感謝と、これからの未来への想いを詰め込んだ5th Anniversary Collectionが誕生。クリーンビューティの哲学と、ファッションブランド由来の洗練された世界観を融合し、使うたびに心が動く特別なアイテムが揃います。今この瞬間のときめきと、これから続く幸せをやさしく照らす、数量限定の祝福コレクションに注目です。

きらめきを重ねる限定アイシャドウ

ブランドを象徴する「SNIDELアイデザイナーn」は、新色1種と限定2種を含む全3種で登場。価格は各6,600円(税込)。

初回限定パッケージの07SweetestMomentは、王道ベージュにサムシングブルーを忍ばせた幸福感あふれる配色。

初回限定パッケージ

店舗限定のEX04MyLover(阪急うめだ本店限定色)は花束のような多彩なカラー、EX05MisstoMrs.(ルミネ新宿2店/ルミネ有楽町店限定色)は赤みニュアンスで大人の高揚感を演出します。

店舗限定パッケージ

EX05 Miss to Mrs.

なめらかな密着感と、宝石のような輝きが続くのも魅力です。

イニスフリーの名品が春仕様に♡チェリーブロッサム限定パウダー登場

多幸感を宿すチークとリップ

「SNIDELユーフォリックグロウブラッシュ」は限定2色、各3,300円(税込)。

EX04 Glowing Veil

EX05 Sweet Ending

EX04GlowingVeilはヴェールのようなピュアな輝き、EX05SweetEndingは喜びに染まるスウィートピンクで、自然な血色とツヤをプラスします。

さらに「SNIDELルージュクチュールコフレ」は限定2種、各4,400円(税込)。

EX11 Modern Bride

EX12 Sparkling Night

EX11ModernBrideのブライトピンク、EX12SparklingNightのレッドベージュに、オリジナルチャームFlowerをセット。特別な日のための、祝福感あふれるコフレです。

透明感を纏う初のボディパウダー

「SNIDELエターナルラディアンスパウダー」は限定1種、4,620円(税込)。ピュアホワイト、ラディアンスピンク、サムシングピュアブルーの3色が混ざり合い、肌に上品なツヤと透明感を演出します。

SNIDEL BEAUTYで愛されるフレグランス「noonmoon」の香りがふわりと広がり、纏うたびに幸福感に包まれる仕上がりです。

¹アルガニアスピノサ核油²カニナバラ果実エキス、クランベリー種子油³ホホバ種子油⁴保湿成分*⁵アルガニアスピノサ核油、ザクロ花エキス、ホホバ種子油(*⁴以外すべて保湿)

これからも続く、私らしい幸せのために

SNIDEL BEAUTYの5周年は、過去を振り返るだけでなく、未来へ進むための新たなスタート。限定コレクションは、今の自分を慈しみながら、これからの幸せをそっと後押ししてくれる存在です♡

予約は2026年2月17日(火)、全国発売は3月3日(火)から。特別な想いを閉じ込めたアイテムとともに、自分らしい輝きを咲かせてみて。