「金盃・Ｓ２」（２８日、大井）

１番人気のグリューヴルムが首差の接戦を制して待望の重賞初制覇。５番人気のリベイクフルシティが２着となり、上位２頭に「第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２」（３月１１日・船橋）への優先出走権が与えられた。３着に２番人気のツウカイノキズナが入った。

後続を１０馬身以上離して逃げたディオスバリエンテ、グランデマーレを２周目３角手前でかわしたリベイクフルシティ。同時に、その直後にいたグリューヴルムも上昇開始。早々に一騎打ちの様相を呈し、２頭が並ぶように４角から直線へ。ベテランジョッキー同士、馬体をやや離してのたたき合い。最後の最後にグリューヴルムが首差出たところがゴールだった。

今年の地元・大井での重賞第１弾を制した昨年の大井リーディング・矢野貴は「なかなか勝ち切ることができなかったけど、大きな舞台で勝負強さを見せられてホッとした」と安どの笑み。ＪＲＡから転入してきて７戦目。ようやくタイトルに手が届いた相棒に「接戦に強いイメージがなかったので併せ馬にはしたくなかった。ちょっと外へ出したら伸びてくれた。これで馬も自信を持ってくれるでしょう」と奮闘をたたえ、自身にとっても区切りの重賞７０勝目を喜んだ。

内田勝師は「前回（２着）よりも状態はアップしていたし、４角での反応も違っていたから何とかなるかなと思っていた。転入して来てすぐに（重賞を）勝てるかと思ってたけど、時間がかかってしまって申し訳ない」とこうべを垂れた。明けて７歳だが、まだまだ衰えてはいられない。中長距離界でのさらなる活躍が楽しみになった。