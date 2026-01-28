冬に行きたい「山梨県の温泉地」ランキング！ 2位「山中湖温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬晴れの青空と真っ白な雪のコントラストが美しい今の季節、絶景を独り占めできる雪見風呂の体験は一生の思い出になります。頰を撫でる冷たい風と、肩まで浸かる熱めのお湯のバランスが心地よい、今訪れるべき温泉地が顔をそろえました。
All About ニュース編集部では、2026年1月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「山梨県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「落ち着いた雰囲気でゆったりできそうだから」（30代女性／静岡県）、「湖と雪の美しい景色を見ながら入れそうだから」（40代女性／神奈川県）、「富士山が見えて、とても景色と雰囲気がいいのでまた行ってみたい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「冬の富士山を眺めながら温泉に入れるのが最大の理由。雪化粧した富士山は特別感があり、寒い季節だからこそ景色を楽しめそう。都心からのアクセスも比較的良く、短い旅行でも満足度が高そうだと感じた」（30代女性／秋田県）、「富士五湖の中でも最も賑わい、富士山を望む絶景宿が立ち並ぶエリアです」（60代男性／香川県）、「富士河口湖温泉郷は、冬の澄んだ空気の中で雄大な富士山を望みながら湯に浸かれる、まさに絶景の温泉地です。雪化粧した富士山と湖の静けさが織りなす風景は、心に残る冬の思い出になること間違いなし。泉質はやわらかく、冷えた体をじんわりと温めてくれます。観光やグルメも楽しめるエリアなので、温泉と一緒に冬の山梨を満喫できるのも魅力」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：山中湖温泉／68票2位は、富士五湖のうち最も標高の高い山中湖のほとりにある「山中湖温泉」です。空気が澄んでいる冬は「紅富士」と呼ばれる、朝日を浴びて紅く染まる雪化粧の富士山を露天風呂から眺められるのが最大の見どころ。圧倒的な借景を堪能できます。周辺ではワカサギ釣りなどの冬のアクティビティも盛んで、自然の雄大さを感じられるエリアです。
1位：富士河口湖温泉郷／110票1位は、圧倒的な支持を集めた「富士河口湖温泉郷」でした。河口湖畔に広がる温泉地で、多くの宿から富士山と湖が織りなす絶景を楽しめます。冬季の土日と富士山の日には「河口湖冬花火」が開催される日もあり、澄んだ冬空に上がる大輪の花火を温かい温泉から眺めるという、この時期ならではのぜいたくを味わえます。
