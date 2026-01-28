季節の風物詩からついつい溜まってしまうものまで。全く異なる意味を持つ4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。1分以内の全問正解を目指して、頭を柔らかくして挑戦しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、季節の風物詩や、身の回りにある身近なアイテムを集めました。パズルを解くような感覚で考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□かん
すぺ□□ー
□□しょう
□□まつり

ヒント：持っていると安心なものが隠れています

正解：あき

正解は「あき」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あき」を入れると、次のようになります。

・あきかん（空き缶）
・すぺあきー（スペアキー）
・あきしょう（飽き性）
・あきまつり（秋祭り）

「秋祭り」のような季節の言葉や、中身のない「空き缶」など、「あき」という響きにはさまざまな漢字が当てはまります。鍵をなくしたときに持っていると安心な「スペアキー」はカタカナ語（Spare key）ですが、その中に日本語の「あき」が綺麗に隠れているのが面白いポイントですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)