【ひらがなクイズ】1分でトライ！ 空欄に共通して入る2文字は？ 持っていると安心なものが隠れています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、季節の風物詩や、身の回りにある身近なアイテムを集めました。パズルを解くような感覚で考えてみてください。
□□かん
すぺ□□ー
□□しょう
□□まつり
ヒント：持っていると安心なものが隠れています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あき」を入れると、次のようになります。
・あきかん（空き缶）
・すぺあきー（スペアキー）
・あきしょう（飽き性）
・あきまつり（秋祭り）
「秋祭り」のような季節の言葉や、中身のない「空き缶」など、「あき」という響きにはさまざまな漢字が当てはまります。鍵をなくしたときに持っていると安心な「スペアキー」はカタカナ語（Spare key）ですが、その中に日本語の「あき」が綺麗に隠れているのが面白いポイントですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
