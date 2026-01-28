Photo: SUMA-KIYO

衣類や小物を整理してパッキングできるスタッフサックやトラベルポーチは、旅や出張の必須アイテム。

しかし、冬場の嵩張るウェアをストレスなく収納でき、かつ利便性に優れたものとなるとなかなか見当たりません。単に大容量なだけの袋はあっても、使い勝手や耐久性まで納得できる一品に出会うのは至難の業です。

そこで今回は、パッキングの最適解を追い求める筆者が、最終的に行き着いた愛用のギアを紹介したいと思います。

180度開く持ち運び用クローゼット

Photo: SUMA-KIYO

こちらがPatagonia（パタゴニア）の「ブラックホール・キューブ 14L（9,350円）」。使い勝手の良さと機能性を兼ね備えた人気のミニクローゼットです。

サイズは3L、6L、14Lの3種類あるのですが、冬物の衣類をパッキングする使い方なら、この14L一択。2〜3泊分の衣類を無理なく、かつ整理された状態で飲み込んでくれます。

構造はファスナーを開けることで、本のように180度パカッと開くバタフライオープン式。内部は2つのコンパートメントに分かれており、片方の仕切りはメッシュとなっているので中身を一目で把握できます。

Photo: SUMA-KIYO

実際にパッキングしてみたところ、片方のコンパートメントに厚手のフリースを2枚、もう片方には冬物のボトムスを3枚も収めることができました。これだけのボリュームを1つのキューブに集約できるのは、14Lというサイズ感ならではの強みです。

洗濯物も気兼ねなく放り込める

Photo: SUMA-KIYO

機能面で特に頼もしいのが、裏地に施されたポリウレタン・コーティング。これにより内部の汚れや水分、匂いなどを外に漏らさない仕様になっています。

縫い目はコーティングされていないため、完全防水ではありませんが、その防護性能は極めて実用的。例えば、お風呂上がりに使ったタオルもしっかり絞ってから入れれば、外側へ水分が染み出したことは1度もありません。

滴り落ちるほどの濡れ物でなければ、水気を気にせず放り込めるタフさは、洗濯物を入れて持ち帰る際にとても重宝しています。

スーツケースを整頓するパズルの一片

Photo: SUMA-KIYO

実際のパッキング例を見てみましょう。約50Lのスーツケースの片面に収めてみると、驚くほどきれいに整頓できることが分かります。

隣に並べた小さい方は6Lタイプです。小さい方は下着類、大きい方にはセーターやフリース、ボトムスなど、用途に合わせてサイズを組み合わせることで、スーツケースの中を美しく効率的に埋めることができます。

Photo: SUMA-KIYO

さらに、外付けに便利なデイジーチェーンが備わっているため、帰路で荷物が増えてスーツケースやリュックに入りきらないときでも、カラビナなどを使って外側に固定して持ち運ぶことが可能。機内持ち込みサイズのスーツケースなら容量を約1.5倍に拡張できることになるため、予定外の買い物や増えた荷物に怯えることなく、旅の終わりまで余裕を持って過ごせます。

旅の快適さを一段引き上げてくれるパタゴニアのブラックホール・キューブ 14L。今期のカラーは「Black w/Black」「Talon Gold」「Current Blue」の3色展開です。