ポムポムプリンの「繋がるラバーコレクション」がカプセルトイに登場！ 30周年記念デザインなど全30種
サンリオのキャラクター、ポムポムプリンをデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン 繋がるラバーコレクション」が、1月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで展開中だ。
【写真】全30種をラインナップ！ ラバーコレクション詳細
■クローバーやキャンディのチャーム付き
今回、2026年にポムポムプリンがデビュー30周年を迎えたことにちなんで展開されているのは、Part1とPart2それぞれ15種ずつ、合わせて全30種がそろうラバーコレクション。
ラインナップには、おっきなプリンのぬいぐるみにぎゅっと抱きつく姿の「プリンだってだきつきプリン」や、王冠を被ったポムポムプリンの復刻デザイン「マジカルプリン 2026」など、一部アニバーサリーデザインを含むアイテムがそろう。
また、全ての商品にクローバーまたはキャンディのチャームが付き、裏面には30周年ロゴをプリントされている。
さらに、付属のカニカンフックで複数のラバーを上下に繋げて組み合わせて楽しむことが可能。ポムポムプリン30周年のキーメッセージ“むずかしいこと、しらんぷりん”のように、のんびりマイペースで癒やされる、さまざまなポムポムプリンの姿を集めるのもおすすめだ。
【写真】全30種をラインナップ！ ラバーコレクション詳細
■クローバーやキャンディのチャーム付き
今回、2026年にポムポムプリンがデビュー30周年を迎えたことにちなんで展開されているのは、Part1とPart2それぞれ15種ずつ、合わせて全30種がそろうラバーコレクション。
また、全ての商品にクローバーまたはキャンディのチャームが付き、裏面には30周年ロゴをプリントされている。
さらに、付属のカニカンフックで複数のラバーを上下に繋げて組み合わせて楽しむことが可能。ポムポムプリン30周年のキーメッセージ“むずかしいこと、しらんぷりん”のように、のんびりマイペースで癒やされる、さまざまなポムポムプリンの姿を集めるのもおすすめだ。