¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê28Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á²ñµÄ¡Ë¤ò³«¤¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤Ê¤É¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨¤ËÂ³¤¡¢·ã¤·¤¤ÀµÊá¼êÁè¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£ºòµ¨½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï³¤ÌîÎ´»Ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢ºÇÂ¿¤Î105»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÙÀî¡Êµü¡Ë¥³¡¼¥Á¤¬º£Ç¯¤«¤éÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡Ê1·³¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Êá¼ê3¿Í¤Ë¤Ï¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îæ°æ¤ÏSÁÈ¤ÇÊÌ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢AÁÈ¤Î3¿Í¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£