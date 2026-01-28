¡Ö¤Ò¤ã¡¼¡×¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¤¸¤«‼¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Èà¾×·âÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Î¼Æºé¥³¥¦¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤³¤ó¤Ê¥³¥¦ÍÍ¤ò¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤¢¡×
¶¹¤¤¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ÇÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤È¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ç¤ÎÆþÍá¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡£
¡¡¡Ö11·îÇÛ¿®Netflix±Ç²è ¡ØÍ¾Ì¿°ìÇ¯¡¢ÃË¤ò¤«¤¦¡Ù¼Æºé¥³¥¦¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£ÀÖÁ¿±ÒÆó¤µ¤ó¤È¤ÎW¼ç±éàÍ¾Ì¿¤â¤Îá¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÆó¿Í¤¬Êâ¤à°Û¿§¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¼Æºé¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëX¤¬Êó¹ð¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤È¶¹¤¤¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ÇÆþÍá¤¹¤ë¾×·â¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¤µ¤«¡ª¤³¤ó¤Ê¥³¥¦ÍÍ¤ò¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖŽ·Ž¬Ž°!!³Ú¤·¤ß²á¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤¢¥³¥¦¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¿¥³¥¦¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤¬³«¤«¤ì¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£