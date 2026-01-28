¡ÖÆÃÎã¤À¤±¤É¡¢Á´Éô»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢WBCÁÈ¤òÁ´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×SÁÈ¤ò·ÑÂ³
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê28Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á²ñµÄ¡Ë¤ò³«¤¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤Ê¤É¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃæÈ×¤Þ¤Ç¼«¼çÄ´À°¤¬µö¤µ¤ì¤ëSÁÈ¤òÆ³Æþ¡£¤µ¤é¤Ë3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏàÆÃÊÌÂÔ¶øá¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é¼ÂÎÏ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬2·î1Æü¤«¤é¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤³¤Á¤é¡Ê¼óÇ¾¿Ø¡Ë¤¬¸«¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£ºòÇ¯¤½¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æº£Ç¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¡ÊWBC¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤¬É¬Í×¤«¤Ï¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤È°ã¤¤ÆÃÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢WBC¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤Îý½¬¤Ë¤ÏÁ´Éô»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£