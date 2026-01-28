29日(木)から再び寒波が襲来します。強い寒気が流れ込む影響で、県内は29日(木)夜から大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。すでに前回の寒波の影響で大雪となっている地域でも、さらに積雪が増える見込みです。



午後1時ごろの十日町市。

住宅の屋根には30cmほどの雪が積もり、軒先にはつららができていました。市内に住むこちらの男性は、ボランティアで雪かきをしているといいます。



■市内に住む男性

「とにかく(雪を)捨てる場所がなくて。排水溝があればいいが、無いところは雪上げとかしなければいけない。(Q.寒くないですか？)動いている限りは寒くない。もう2時間くらいは大丈夫。」





上越・中越では山沿いだけでなく平地でも大雪になるところがあり、29日(木)夜から交通障害に注意・警戒が必要です。



◆24時間予想降雪量［29日(木)夜6時まで・最大］

上越：平地30cm ／ 山沿い60cm

中越：平地30cm ／ 山沿い60cm

下越：平地10cm ／ 山沿い30cm

佐渡：5cm





十日町市建設課の職員が訪れたのは、住宅街にある雪の斜面です。



■十日町市建設部 葛籠抜健之主任技師

「昨日 気温が高くなって雪がしまる。そしたらしわが出てだれてくる。」



十日町市では、なだれの危険性がある場所を中心に定期的にパトロールを実施しています。『なだれ』の前兆であるスノーボール(雪玉)や雪のしわ・ひび割れなどを確認していると言います。



■十日町市建設部 葛籠抜健之主任技師

「少し丸くポコポコと膨らんでいる凹凸があるが、それがスノーボールのあと。前回はスノーボールはなかったが、先週からの大雪で積もって昨日 気温が上がったので、少しスノーボールが発生している。」



雪深い道を歩いていくと、雪庇(せっぴ)を落とす作業が行われていました。午前中、過去になだれが発生した箇所など7カ所を目視で点検しました。



こちらは、なだれを予防する柵が設置されていますが、雪がせり出しているため早急に対応することに。



■十日町市建設部 葛籠抜健之主任技師

「優先的に対応していかないと、道路に雪が落ちてくる可能性がある。民家もあるし狭いし。」



十日町市では『なだれ』の兆候を見かけた場合は、すぐに連絡してほしいと呼びかけています。