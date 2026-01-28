ＪＲ北海道は大規模な除雪作業を行うため、１月２８日と２９日の２日間、最終列車を繰り上げ、午後９時以降に札幌を発着する全ての列車の運休を発表しました。



快速エアポートでは札幌発の午後８時４分、新千歳空港発の午後８時４７分が最終列車となります。



また、運用上の都合でさらに運休が増える可能性もあります。



これを受け、午後９時から午前０時ごろにかけて、新千歳空港から大谷地バスターミナルへ向かう緊急バスの運行が決まっています。





北海道エアポートなどによりますと、現時点で３１便が運行する予定で、時刻表はなく、満席になり次第順次出発するということです。バスの数には限りがあるため注意が必要です。また、運賃は現金のみ、１２００円です。

バス乗り場については、新千歳空港の国内線の到着ロビーで随時案内があるということです。



２９日の新千歳空港連絡バスについては、２９日も大谷地・新千歳間は運行予定ですが、札幌駅など含む札幌中心部発着については未定だということです。



また、高速道路について、通行止めが２９日朝に解除予定なのが、道央道の札幌南インターチェンジから札幌ジャンクションの旭川方面。



さらに、札樽道の小樽インターチェンジから銭函インターチェンジの両方向と、後志道の余市インターチェンジから小樽ジャンクションの両方向です。