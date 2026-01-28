温泉施設で「選挙割」ワンコイン入浴で若者の投票率アップに期待【新潟】
27日に公示された衆議院選挙の『期日前投票』が28日から始まりました。これに合わせて、県内の温泉施設では投票すると割引が受けられる『選挙割』を開催しています。
■柿木哲哉記者
「新潟市秋葉区の温泉施設では、今日から『選挙割』が始まりました。投票後にどの投票所に行ったかを言うだけで、なんとワンコインで入浴できるんです。」
新潟市秋葉区の『花の湯館』では入館料が通常600円かかりますが、投票に行くと入館料が100円割引になります。(2月27日まで)
■花の湯館 星野沙弥香マネージャー
「若い方の投票率が低いということで、少しでも何か投票率をあげるお手伝いができればという風に考えまして。」
県の調査によると、前回(2024年)の衆院選では10代の投票率が43.35%、20代の投票率は35.76%となっています。
■花の湯館 星野沙弥香マネージャー
「投票が終わったらちょっと割引で温泉に入れるというのを楽しみに、選挙に行くきっかけになってもらえればと思う。」
衆院選は、2月8日投開票です。
