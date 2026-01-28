立ち技格闘技「KNOCK OUT」は28日、都内で「KNOCK OUT.62」（3月14日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。

KNOCK OUT―BLACKスーパーバンタム級3分3Rで同2冠王者の森岡悠樹（31＝北流会君津ジム）は初参戦でBigbangスーパーバンタム級王者の晃貴（27＝team VASILEUS）と対戦する。

会見で森岡は「KNOCK OUTを一番体現できるのは王者の自分だと思う。今回もそういう試合をしてしっかりKNOCK OUTの強さを見せつけて、今年は森岡悠樹の強さも見せていきたいの楽しみにしてください」と意気込む。

Bigbang王者の晃貴は「この試合は森岡選手にリスペクトを持ってぶっ倒します」とKO宣言。

お互いの印象には森岡は「攻撃力が高くて、パンチ振り回して、カーフも蹴ってくる。自分がやる相手ふさわしい選手だと思う」と分析する。晃貴は「パンチを警戒していて、パンチ力あるし、勢いもあるしかみ合うと思う。僕の方が攻撃力あるので倒します」と譲らない。身長差には森岡は「自分から前に行っていつものスタイルで行こうと思っている。距離を潰して倒したい」と言えば、晃貴は「あまり気にしてない。体重は一緒なんで。森岡選手も前に詰めて打ち合ってくれると言ってるので自分はその距離得意なんで」と意に介せない。山口元気代表からメインに指名。晃貴は「KNOCK OUTなんでKOで3Rまで行かないで倒します」と気合十分だ。

王者対決には森岡は「王者で負けてはいけないですが、守りに入るとよくない。攻めてKNOCK OUTの凄さを見せます。ベルトを狙ってくるのが多いけど、強さを見せつけて誰もケンカ売ってこないようにしたい」と言い放つ。晃貴は「面白い試合をします。今回はノンタイトルだが、存在感を示して、必ず勝ちます」と話していた。