上白石萌音、28歳誕生日に韓国で“パリピ”姿 大人数に囲まれ「めちゃめちゃ韓国に染まってる」
俳優・上白石萌音が27日に28歳の誕生日を迎え、“バースデーショット”が公開された。
【写真】上白石萌音、28歳誕生日…韓国で「かなりパリピ」な姿
上白石は、韓国ソウルで舞台『千と千尋の神隠し』に出演中。同作の公式Xは「本日は我らが座長 上白石萌音さん HAPPY BIRTHDAY」と祝福。「舞台『千と千尋の神隠し』日韓カンパニーでお祝いしました」と大人数の集合ショットを披露した。
さらに、「2022年初演以来5年目 カンパニーを引っ張ってくれて...萌音ちゃんありがとうございます！皆んなも千を見習いな。今日は一本つけるからね（ハートマーク）」と湯婆婆のセリフを意識した粋なメッセージを添えた。
また、上白石のマネージャーの公式Xでは「大好きな千尋チームの仲間たちにお祝いしてもらって。ファンのみなさんにもたくさんのメッセージをいただいて。誠に有難うございます」とつづった。
ファンからも祝福のメッセージが殺到。「かなりパリピな萌音ちゃん!!!」「めちゃめちゃ韓国に染まってる」「韓国でのお祝いのお裾分けありがとうございます」など、多数の声が寄せられている。
【写真】上白石萌音、28歳誕生日…韓国で「かなりパリピ」な姿
上白石は、韓国ソウルで舞台『千と千尋の神隠し』に出演中。同作の公式Xは「本日は我らが座長 上白石萌音さん HAPPY BIRTHDAY」と祝福。「舞台『千と千尋の神隠し』日韓カンパニーでお祝いしました」と大人数の集合ショットを披露した。
さらに、「2022年初演以来5年目 カンパニーを引っ張ってくれて...萌音ちゃんありがとうございます！皆んなも千を見習いな。今日は一本つけるからね（ハートマーク）」と湯婆婆のセリフを意識した粋なメッセージを添えた。
ファンからも祝福のメッセージが殺到。「かなりパリピな萌音ちゃん!!!」「めちゃめちゃ韓国に染まってる」「韓国でのお祝いのお裾分けありがとうございます」など、多数の声が寄せられている。