¿ùÊÂ¤ÎÃÏºÛ¼¹¹Ô´±½±·â¤Ç´ÕÄêÎ±ÃÖ¡¡»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÎÃË¡¢ÅìµþÃÏ¸¡
¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¼êÂ³¤¤ËË¬¤ì¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤ÎÃËÀ¼¹¹Ô´±¤é¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï28Æü¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿½»¿Í¤Î»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò»Ï¤á¤¿¡£·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£´ü´Ö¤Ï4·î27Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡»ö·ï¤Ï15Æü¸áÁ°10»þ10Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¡£¼¹¹Ô´±¤é¤¬Éô²°¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò³°Ï²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¤¿¤áÏ©¾å¤ËÈòÆñ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¡¢·úÊªÄÂÎÁ¤ÎÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¼Ò°÷¾®·ª¼÷¹¸¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤ò»¦³²¤·¡¢¼¹¹Ô´±¤Î¶»¤Ê¤É¤ò»É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£