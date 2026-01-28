２８日の東京外国為替市場で、円相場は一時、前日（午後５時）と比べて２円超円高・ドル安の１ドル＝１５２円台前半をつけた。

米国のトランプ大統領が２７日、ドル安容認と取れる発言をしたことや、日米当局による為替介入への警戒感から約３か月ぶりの円高水準となった。

午後５時には、前日（午後５時）と比べて２円０８銭円高・ドル安の１ドル＝１５２円６３〜６５銭で大方の取引を終えた。

片山財務相は２７日夜、報道陣の取材に対し、為替相場について「今後とも必要に応じて米国の当局と緊密に連携しながら適正な対応をとる」と発言した。

その後、トランプ氏は記者団に、急速なドル安進行について「素晴らしい。ドルは絶好調だ」と述べた。ドル安を容認したと受け止められ、円などの主要通貨に対してドル売りが進んだ。主要通貨に対するドルの総合的な強さを示す「ドル指数」は２０２２年２月以来、約４年ぶりの低水準となった。トランプ氏は以前から、ドル安で輸出が拡大すれば貿易赤字を縮小できるとの立場を取っている。

２３日に日米の通貨当局が為替介入の前段階として市場参加者に水準を聞く「レートチェック」を行ったとの見方が広がってから、対ドルの円相場は７円程度円高が進行している。