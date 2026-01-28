お笑いコンビ・ナユタが、ファッション雑誌「ＮＹＬＯＮ ＪＡＰＡＮ」が選出した、今年の活躍が期待される人々を表彰する「ＮＹＬＯＮ’Ｓ ＮＥＸＴ ２０２６ ＡＷＡＲＤＳ」で「コメディアン部門」を受賞し、２８日、都内で行われた、授賞式事前会見に出席。ホリコシは「ジブリ映画の主人公の人と血つながってて」と明かし、会場を驚かせた。

今年挑戦したいことを問われると、相方・おのはらが「ジブリ映画に出たい」と回答。その理由についてホリコシは映画「風立ちぬ」を引き合いに、「主人公の堀越二郎と血つながってるんです。零戦作った人です」と告白した。同作の主人公は、零式艦上戦闘機（零戦）を設計した実在の人物・堀越二郎がモデルとされている。

思わず登壇者も驚きを見せた中で、おのはらは「ホリコシはもう『風立ちぬ』のことをホームビデオだと思ってる」と紹介し、ホリコシは「思ってない」と苦笑いでツッコミ。それでも「僕らもジブリ全開に押し出して仕事したい」と意気込み、会場からは拍手が起こっていた。

ナユタはおのはらが東京大学出身、ホリコシが早稲田大学出身の高学歴コンビ。大学在学中に「Ｍ−１グランプリ２０２３」で「ベストアマチュア賞」を受賞し、「大学生Ｍ−１グランプリ」を優勝するなどの逸材で、昨年４月に鳴り物入りで吉本興業に所属した。

そのほかこの日は超特急、庄司浩平、志田こはく、ファーストサマーウイカ、ＫｉｉｉＫｉｉｉらも出席した。